Balerdi riprende il Napoli! La Roma rimonta da 2-0 a 2-2
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La Roma trova il gol del pareggio contro il Napoli al 74' grazie a Leonardo Balerdi. Il difensore giallorosso sfrutta una situazione confusa nell'area di rigore azzurra e batte il portiere con una conclusione ravvicinata sotto la traversa. Una rete che premia l'insistenza della formazione di Gian Piero Gasperini e riaccende la sfida dello stadio Diego Armando Maradona.
Napoli-Roma, gol di Balerdi al 74': decisiva la deviazione di Castro
L'azione nasce da un cross preciso di De Roon, che pennella il pallone in area di rigore per Ndicka. Il difensore giallorosso riesce a colpire di testa, ma la sua conclusione trova sulla traiettoria Castro, che devia involontariamente la sfera. Il pallone finisce così nella disponibilità di Balerdi, rapido ad
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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