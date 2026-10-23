Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia l’8ª giornata di Serie A

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia l’8ª giornata di Serie ATuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone
Si apre l'ottava giornata di Serie A con l’anticipo tra Torino e Monza, in programma alle 20:45. In campo anche le squadre di Serie B e Serie C

Il calcio non si ferma in questo venerdì 23 ottobre, che segna l’inizio dell’ottava giornata di Serie A. Il programma del massimo campionato italiano si apre con la sfida tra Torino e Monza, in campo alle 20:45. Una giornata ricca di appuntamenti anche nelle categorie inferiori, con partite di Serie B e Serie C, senza dimenticare gli impegni internazionali.

Partite di oggi in TV: la programmazione completa

15.00 Atalanta-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.30 Al Faysaly-Al Nassr (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

17.00 Sassuolo-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

17.30 Al Ittihad-Al Diriyah (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

20.00 Al Qadsiah-Al Hilal (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

20.30 Empoli-Vicenza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Casertana-Bari (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Perugia-Pescara (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

20.30 Team Altamura-Potenza (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

20.30 Ostiamare-Vado (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW

20.30 Pineto-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW

20.30 Stoccarda-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

20.45 Torino-Monza (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Brest-Nizza (Ligue 1) - LIGUE 1+

21.00 Ipswich Town-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW

21.00 Alaves-Malaga (Liga) - DAZN

21.00 Bolton-Middlesbrough (Championship) -COMO TV