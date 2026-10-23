Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia l’8ª giornata di Serie A
Il calcio non si ferma in questo venerdì 23 ottobre, che segna l’inizio dell’ottava giornata di Serie A. Il programma del massimo campionato italiano si apre con la sfida tra Torino e Monza, in campo alle 20:45. Una giornata ricca di appuntamenti anche nelle categorie inferiori, con partite di Serie B e Serie C, senza dimenticare gli impegni internazionali.
Partite di oggi in TV: la programmazione completa
15.00 Atalanta-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.30 Al Faysaly-Al Nassr (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV
17.00 Sassuolo-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
17.30 Al Ittihad-Al Diriyah (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV
20.00 Al Qadsiah-Al Hilal (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV
20.30 Empoli-Vicenza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Casertana-Bari (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Perugia-Pescara (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
20.30 Team Altamura-Potenza (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
20.30 Ostiamare-Vado (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
20.30 Pineto-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
20.30 Stoccarda-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
20.45 Torino-Monza (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Brest-Nizza (Ligue 1) - LIGUE 1+
21.00 Ipswich Town-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW
21.00 Alaves-Malaga (Liga) - DAZN
21.00 Bolton-Middlesbrough (Championship) -COMO TV
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