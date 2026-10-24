Secondo cambio per il Napoli: entra Giovane
Nuova sostituzione per il Napoli di Massimiliano Allegri nel corso della sfida contro la Roma allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo il cambio obbligato tra Badiashile e Beukema, il tecnico azzurro interviene anche nel reparto offensivo, richiamando in panchina Matteo Politano, apparso esausto dopo il grande lavoro svolto sulla fascia destra. Al suo posto entra Giovane, chiamato a garantire nuove energie alla manovra offensiva del Napoli.
Napoli-Roma, Politano lascia spazio a Giovane: nuova mossa di Allegri
Con gli azzurri avanti 2-0 grazie alle reti di Anguissa e McTominay, Allegri decide di inserire forze fresche sulle corsie offensive. Politano conclude la propria partita dopo aver contribuito anche all'azione del vantaggio, con la punizione dalla quale è nata la spettacolare rovesciata di Anguissa. Tocca adesso a Giovane sfruttare gli spazi e dare vivacità all'attacco partenopeo nella fase restante dell'incontro.
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