Triplo cambio per il Napoli: entrano Spinazzola, Lobotka e Vergara

Triplo cambio per il Napoli: entrano Spinazzola, Lobotka e VergaraTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:37Notizie
di Antonio Noto

Al 79' triplo cambio per il Napoli. Allegri prova a dare nuove energie dopo il pareggio della Roma: escono De Bruyne e Lang, entrano Spinazzola, Lobotka e Vergara.