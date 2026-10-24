Caos al 90'! Balerdi firma il 3-3 tra le proteste, VAR convalida ed espelle Allegri

Caos al 90'! Balerdi firma il 3-3 tra le proteste, VAR convalida ed espelle AllegriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:50Notizie
di Antonio Noto
Balerdi pareggia al 90', il Napoli protesta per una gomitata su Beukema: espulso Allegri.

Finale infuocato allo stadio Diego Armando Maradona, dove la Roma trova il gol del 3-3 contro il Napoli al 90' grazie a Leonardo Balerdi. Il difensore giallorosso, già autore della rete del precedente pareggio, firma una doppietta personale e gela il pubblico azzurro pochi minuti dopo il nuovo vantaggio realizzato da Scott McTominay. La rete scatena però le furiose proteste del Napoli, che reclama un fallo ai danni di Sam Beukema nell'azione del gol. Dopo il controllo del VAR, la marcatura viene convalidata, provocando la rabbia della panchina partenopea.

Napoli-Roma 3-3, polemiche sul gol di Balerdi: proteste per una gomitata a Beukema, espulso Allegri

L'episodio decisivo arriva al 90', quando Balerdi si libera con un intervento energico della marcatura di Beukema e riesce a battere Meret, riportando il risultato in parità. I calciatori del Napoli protestano immediatamente, lamentando una presunta gomitata del difensore giallorosso ai danni dell'olandese all'interno dell'area di rigore. L'azione viene sottoposta al controllo del VAR, che non rileva irregolarità tali da annullare la rete. La decisione scatena la reazione di Massimiliano Allegri, che viene espulso dopo la convalida del gol. La sfida si accende ulteriormente nel finale, con il punteggio fissato sul 3-3 e un clima di fortissima tensione.