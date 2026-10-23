Ufficiale

Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Allegri

Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Allegri
Oggi alle 17:07Notizie
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli ha svolto la rifinitura alla vigilia della sfida contro la Roma. Seduta pomeridiana al Training Center per la squadra di Massimiliano Allegri.

Il Napoli ha completato la preparazione in vista della sfida contro la Roma, in programma domani alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri di Massimiliano Allegri si sono ritrovati nel pomeriggio al Training Center per l'ultima seduta prima del big match contro la formazione allenata da Gian Piero Gasperini.

Il report dell'allenamento del Napoli

Questo il report ufficiale pubblicato dal club: "Meno uno a Napoli-Roma. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Gasperini. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico".