Castel Volturno, il report del club: Vergara recuperato! Intero allenamento in gruppo
Prosegue la preparazione del Napoli in vista del big match contro la Roma, in programma sabato alle ore 18 al Maradona. La principale novità della seduta mattutina riguarda Vergara: dopo aver svolto soltanto una parte dell'allenamento con i compagni nella giornata di ieri, il calciatore è tornato a lavorare interamente in gruppo. Un segnale positivo per Massimiliano Allegri a due giorni dalla sfida di campionato contro la formazione giallorossa.
Il report dell'allenamento del Napoli
Di seguito il report ufficiale pubblicato dal club: "SSC Napoli Training Center- Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 18:00 contro la Roma allo stadio Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo riscaldamento fisico ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con un lavoro tattico. Vergara si è allenato con il gruppo".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Roma
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro