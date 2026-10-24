Ultim'ora Retroscena Allegri, a microfoni spenti lo sfogo contro la Roma: "Sempre loro..."

Allegri si sfoga a microfoni spenti dopo Napoli-Roma: il retroscena del Corriere dello Sport e la polemica sulla Champions della scorsa stagione

Il pareggio per 3-3 contro la Roma ha lasciato parecchio nervosismo in Massimiliano Allegri, espulso nel finale della sfida del Maradona dopo il gol del definitivo pareggio firmato da Balerdi. Come raccontato dal Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli si sarebbe lasciato andare a uno sfogo a microfoni spenti, dopo le interviste a DAZN e prima della conferenza stampa. Parole pronunciate con un tono di voce talmente alto da essere udite anche da una parte dei presenti in sala stampa.

Allegri, lo sfogo contro la Roma e il riferimento alla scorsa Champions

"L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro... L'ho pagata con il Milan", avrebbe dichiarato Allegri, secondo la ricostruzione del quotidiano sportivo. Un riferimento alla corsa per la qualificazione alla Champions League della passata stagione, nella quale la Roma riuscì a conquistare un posto tra le prime quattro a discapito del Milan allenato proprio dal tecnico livornese. Uno sfogo che lascia trasparire il suo malcontento per presunti favori arbitrali ai giallorossi, senza che tali accuse siano accompagnate da elementi che ne dimostrino la fondatezza. Il nervosismo di Allegri era già emerso durante la partita, quando era stato espulso per proteste in seguito al 3-3 della Roma, e nelle successive dichiarazioni televisive, interrotte dallo stesso allenatore dopo aver ammesso di non essere sufficientemente lucido per proseguire l'intervista.