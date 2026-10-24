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"Conta solo il risultato", Il Roma titola: "Napoli-Roma punti pesanti in palio"

"Conta solo il risultato", Il Roma titola: "Napoli-Roma punti pesanti in palio"
Oggi alle 09:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Napoli-Roma, punti pesanti in palio". E' questo il titolo che Il Roma dedica al big match tra Napoli e Roma oggi in prima pagina. Il quotidiano riporta anche alcune parole pronunciate da Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Conta solo il risultato".