Prima pagina
"Conta solo il risultato", Il Roma titola: "Napoli-Roma punti pesanti in palio"
"Napoli-Roma, punti pesanti in palio". E' questo il titolo che Il Roma dedica al big match tra Napoli e Roma oggi in prima pagina. Il quotidiano riporta anche alcune parole pronunciate da Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Conta solo il risultato".
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Notizie
Copertina Rizzetta in conferenza: “Il calcio è nei nostri piani! Vogliamo arrivarci, con ADL o attraverso un'altra strada” di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
24 ott 2026 18:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Roma
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il nuovo devastante centravanti, gli imbarazzanti commenti su De Bruyne, la Mandrakata di Allegri e il record di Politano
Pierpaolo MatroneLiveAllegri in conferenza: "Anche oggi tanti tiri, in A 3° per xG! Per il campionato serve un mese. Su KDB..."
Antonio GaitoTuttonapoliBasta difendere Allegri: non esiste mercato o età media per giustificare un Napoli da metà classifica
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la spettrale parola ‘esonero’, l’abiura scioccante di Allegri, ADL in versione pensionato e l’esperimento sociale di Lucca
Fabio TarantinoTuttonapoliNeres, infortuni pesano e condizionano anche il Napoli: riflessioni sul futuro
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com