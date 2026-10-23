I convocati di Allegri per Napoli-Roma: torna Vergara! La scelta su Rrahmani
Il Napoli ha comunicato l'elenco dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida contro la Roma, in programma domani alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. La notizia principale è il ritorno di Antonio Vergara, che ha smaltito l'infortunio e negli ultimi giorni è tornato ad allenarsi con il gruppo. Presente anche Amir Rrahmani: il difensore è stato convocato nonostante lo stato influenzale rivelato dallo stesso Allegri in conferenza stampa. Restano invece fuori Neres, Alisson Santos, Favasuli e Buongiorno.
Napoli-Roma, l'elenco completo dei convocati
Questa la lista scelta da Allegri per il big match del Maradona: Anguissa, Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Olivera, Politano, Rrahmani, Spinazzola, Vergara.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Roma
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro