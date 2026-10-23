Ufficiale I convocati di Allegri per Napoli-Roma: torna Vergara! La scelta su Rrahmani

Allegri ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Roma: torna Vergara dopo l'infortunio, presente anche Rrahmani nonostante lo stato influenzale.

Il Napoli ha comunicato l'elenco dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida contro la Roma, in programma domani alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. La notizia principale è il ritorno di Antonio Vergara, che ha smaltito l'infortunio e negli ultimi giorni è tornato ad allenarsi con il gruppo. Presente anche Amir Rrahmani: il difensore è stato convocato nonostante lo stato influenzale rivelato dallo stesso Allegri in conferenza stampa. Restano invece fuori Neres, Alisson Santos, Favasuli e Buongiorno.

Napoli-Roma, l'elenco completo dei convocati

Questa la lista scelta da Allegri per il big match del Maradona: Anguissa, Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Olivera, Politano, Rrahmani, Spinazzola, Vergara.