Dybala convocato per Napoli-Roma? Arriva la decisione di Gasperini
La Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala nella sfida di domani contro il Napoli allo stadio Maradona. L'argentino non riuscirà a recuperare in tempo per la trasferta di Fuorigrotta, ma le indicazioni sulle sue condizioni sono positive e il ritorno in campo sembra ormai vicino. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Joya sta infatti procedendo spedita nel proprio percorso di recupero.
Dybala punta alla convocazione contro il Cagliari
L'obiettivo di Dybala è tornare a disposizione già per il prossimo impegno di campionato. L'attaccante viaggia verso la convocazione per la sfida contro il Cagliari, in programma allo stadio Olimpico nel turno infrasettimanale. Gasperini dovrà quindi rinunciare al suo numero 10 contro il Napoli, ma potrebbe ritrovarlo pochi giorni più tardi per la successiva gara di Serie A.
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