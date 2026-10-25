Esonero Allegri? Sondaggio CBS sul possibile sostituto: da Inzaghi a Guardiola, 4 i nomi

Dopo il 3-3 contro la Roma, il bilancio stagionale del Napoli di Massimiliano Allegri resta negativo: CBS ipotizza quattro possibili sostituti.

Quattro vittorie, due pareggi e cinque sconfitte nelle prime undici partite ufficiali tra Serie A e Champions League. È il bilancio del Napoli di Massimiliano Allegri dopo il 3-3 contro la Roma. Gli azzurri hanno conquistato i tre punti soltanto contro Genoa, Bologna, Frosinone e Bodø/Glimt, confermando un rendimento ben al di sotto delle aspettative. Per ritrovare un bilancio identico dopo le prime undici gare ufficiali bisogna tornare alla stagione 2001-2002, quando la squadra partenopea ottenne gli stessi risultati considerando Serie B e Coppa Italia. Un dato che contribuisce ad alimentare le discussioni sul futuro dell'allenatore livornese e sulle possibili alternative in caso di separazione anticipata. Il tema è arrivato anche negli studi di CBS Sports Golazo, dove, proprio dopo il pareggio contro la Roma, è stato affrontato il tema di un eventuale cambio in panchina. Una riflessione che resta sul piano delle ipotesi, senza indicazioni di una decisione imminente da parte della società.

Esonero Allegri, CBS Sports Golazo indica quattro possibili sostituti

Nel corso della trasmissione, Mike Grella, Tony Meola e Marco Messina hanno ragionato sui nomi che potrebbero raccogliere l'eredità di Allegri qualora il Napoli decidesse di cambiare guida tecnica. Tra i profili presi in considerazione, Igor Tudor e Arne Slot non sono rientrati tra quelli preferiti dal trio, che ha invece individuato quattro alternative: Stefano Pioli, Simone Inzaghi, Thiago Motta e Pep Guardiola. Si tratta di nomi emersi durante il dibattito televisivo e non di candidature ufficiali o di trattative avviate con il club azzurro. Al momento, dunque, il confronto riguarda soprattutto le possibili soluzioni in caso di svolta tecnica, mentre il futuro di Allegri resta legato al rendimento della squadra e alle valutazioni della società nelle prossime settimane.