Formazione Napoli, Sky: coppia inedita in difesa e ballottaggio a centrocampo

Formazione Napoli, Sky: coppia inedita in difesa e ballottaggio a centrocampoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:00Notizie
di Pierpaolo Matrone
Francesco Modugno fa il punto sul Napoli alla vigilia della Roma: attenzione alle condizioni di Rrahmani e al possibile ballottaggio Anguissa-Lobotka.

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a "Giochiamo d'Anticipo", programma in onda su Televomero. Tra i temi affrontati anche le possibili scelte di Massimiliano Allegri contro la Roma: "Vediamo cosa succede co la rifinitura...

Per esempio: Rrahmani non sta un granché bene, quindi la coppia Rafa Marin-Badiashile potrebbe essere una soluzione. Poi c'è anche Beukema... Anguissa/Lobotka, secondo me, è una riflessione aperta per caratteristiche. C'è la rifinitura e vediamo che succede".