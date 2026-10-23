Gasperini ha 'inventato' Hojlund: con lui quotazione alle stelle in un anno

Højlund, da 17 milioni dell’Atalanta agli 80 del United: ora il Napoli aspetta i gol, solo due in dieci presenze

Era l’agosto del 2022 quando l’Atalanta di Gasperini decise di spendere 17 milioni di euro, non pochi, per un centravanti sconosciuto ai più. Rasmus Højlund arrivò a Bergamo come giovane di belle speranze dallo Sturm Graz: in Austria aveva segnato qualche gol, ma la cifra sembrava comunque importante per uno alla prima esperienza in un top campionato europeo. Una scommessa che la società bergamasca vinse in pieno, perché il danese si impose subito come uno dei talenti più interessanti del campionato italiano.

Dai 17 milioni agli 80: la plusvalenza clamorosa

Højlund fu poi venduto dopo una sola stagione al Manchester United per 80 milioni complessivi, 70 più bonus, realizzando così una plusvalenza clamorosa per la Dea. Ora, dopo le difficoltà con i Red Devils, è la colonna offensiva del Napoli di Allegri. In questa stagione, però, almeno con la maglia azzurra, non ha ancora mostrato le cose migliori della sua carriera: soli due gol segnati su 10 apparizioni, un bottino modesto per una squadra da vertice come quella allenata da Max Allegri. Il danese è chiamato a ritrovare la via della rete già dalla sfida con la Roma di sabato, nella speranza che il suo rendimento torni all’altezza di una storia partita da 17 milioni e arrivata a valerne cinque volte di più.