Ufficiale
Gasperini in silenzio: niente conferenza alla vigilia di Napoli-Roma
TuttoNapoli.net
L'allenatore giallorosso salterà il consueto appuntamento con i giornalisti prima della sfida di sabato 24 ottobre alle 18:00 al Maradona.
Nessuna conferenza stampa per Gian Piero Gasperini prima di Napoli-Roma. L'allenatore giallorosso non incontrerà i giornalisti alla vigilia del big match, in programma sabato 24 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. La Roma si avvicina così alla trasferta in Campania senza il consueto appuntamento con i media.
Napoli-Roma, avvicinamento alla sfida senza conferenza stampa
La marcia di avvicinamento alla gara proseguirà senza le tradizionali dichiarazioni del tecnico. Non ci sarà, dunque, l'occasione per ascoltare le valutazioni di Gasperini sulla sfida contro gli azzurri né per approfondire i temi legati alle possibili scelte di formazione in vista dell'ottava giornata di Serie A.
autore
Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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