Hojlund, obiettivo speciale contro la Roma: finora non ci è ancora riuscito

L'attaccante danese del Napoli cerca la prima rete in Serie A contro la Roma, la squadra contro cui ha giocato più minuti senza segnare.

Rasmus Højlund vuole interrompere il digiuno contro la Roma e aggiungere i giallorossi alla lista delle squadre già punite in Serie A. L'attaccante danese del Napoli si prepara alla sfida in programma sabato 24 ottobre alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona, valida per l'ottava giornata del campionato 2026/27, con un obiettivo personale da raggiungere: la Roma è infatti la squadra contro cui ha accumulato più minuti in Serie A senza mai segnare.

Højlund, due assist contro la Roma e due gol in questa stagione

Sono 223 i minuti disputati da Højlund contro i giallorossi nel massimo campionato italiano senza trovare la rete. Un bilancio che, però, presenta anche un dato positivo: proprio contro la Roma il centravanti azzurro ha firmato i suoi due assist in Serie A, il bottino più alto contro una singola avversaria. In questa stagione, invece, il danese è già andato a segno contro Como e Inter, mettendo a referto due gol. Ora punta a sbloccarsi anche contro la formazione giallorossa e a interrompere un tabù personale.