Prima pagina

Quanti infortuni per Spalletti! Tuttosport: "Juve, fatti benedire"

Quanti infortuni per Spalletti! Tuttosport: "Juve, fatti benedire"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

Non c'è spazio per Napoli-Roma in prima pagina su Tuttosport. Il quotidiano piemontese apre con la vittoria del Torino contro il Monza e titola: "Toro, 3mendo. Così si sogna". In taglio alto c'è invece la Juventus: "Juve, fatti benedire", dopo gli ennesimi infortuni tra i bianconeri, Celik e Nico Gonzalez gli ultimi.