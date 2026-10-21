Maradona torna nelle figurine Panini: l'omaggio nel nuovo album 2026/27

Diego Armando Maradona torna protagonista della collezione Calciatori Panini 2026-27. La figurina numero 499 è dedicata al Pibe de Oro.

Diego Armando Maradona torna sulle figurine Panini e lo fa nella nuova collezione "Calciatori 2026-27". All'interno dell'album, ufficialmente in edicola, la figurina numero 499 è infatti dedicata al campionissimo argentino, inserito nella sezione "Time Capsule" riservata alle grandi leggende del passato. Maradona è stato inevitabilmente uno dei protagonisti dell'evento organizzato da Panini all'Hbtoo di Coroglio, a Napoli, durante il quale sono intervenute anche altre figure legate alla storia azzurra.

Maradona, Bruscolotti e Carnevale ricordano il passaggio della fascia

All'evento hanno partecipato Giuseppe Bruscolotti e Andrea Carnevale, che hanno ricordato il celebre passaggio della fascia di capitano dal braccio dello storico difensore napoletano a quello di Maradona nel 1985. A rendere omaggio a Diego anche Nicola Berti, grande avversario di quegli anni e presente tra le leggende invitate per il lancio della nuova raccolta. La collezione Calciatori Panini 2026-27 presenta inoltre diverse novità, tra cui una sezione dedicata agli appassionati di fantacalcio e realizzata in collaborazione con Fantacalcio.it.