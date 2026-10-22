Mario Rui riparte: l'ex Napoli firma con un club di terza serie portoghese
Nuova avventura per Mario Rui, che riparte dal Portogallo dopo l'esperienza con il Napoli. Il terzino portoghese è un nuovo giocatore del Belenenses, formazione che milita nella terza serie lusitana. A ufficializzare l'ingaggio è stato lo stesso club attraverso un post pubblicato sui propri canali social, accogliendo il difensore e sottolineandone il prestigioso percorso professionale.
Mario Rui al Belenenses, il club celebra il suo palmarès
Nel comunicato, la società portoghese ha ricordato i principali traguardi raggiunti dal giocatore nel corso della sua carriera, tra cui lo scudetto conquistato con il Napoli e il successo in Nations League con la nazionale portoghese: "Campione d'Italia e vincitore della UEFA Nations League con il Portogallo, Mário Rui è un nuovo giocatore del Belenenses. A 35 anni, Mário Rui arriva al Restelo forte di un curriculum di alto livello: oltre alla Coppa Italia conquistata in carriera, vanta una partecipazione al Mondiale 2018 con il Portogallo e una lunga esperienza ai massimi livelli del calcio europeo".
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