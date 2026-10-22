Ufficiale Mario Rui riparte: l'ex Napoli firma con un club di terza serie portoghese

Dopo l’esperienza in azzurro, il terzino portoghese torna in campo con il Belenenses, club che milita nella terza divisione lusitana.

Nuova avventura per Mario Rui, che riparte dal Portogallo dopo l'esperienza con il Napoli. Il terzino portoghese è un nuovo giocatore del Belenenses, formazione che milita nella terza serie lusitana. A ufficializzare l'ingaggio è stato lo stesso club attraverso un post pubblicato sui propri canali social, accogliendo il difensore e sottolineandone il prestigioso percorso professionale.

Mario Rui al Belenenses, il club celebra il suo palmarès

Nel comunicato, la società portoghese ha ricordato i principali traguardi raggiunti dal giocatore nel corso della sua carriera, tra cui lo scudetto conquistato con il Napoli e il successo in Nations League con la nazionale portoghese: "Campione d'Italia e vincitore della UEFA Nations League con il Portogallo, Mário Rui è un nuovo giocatore del Belenenses. A 35 anni, Mário Rui arriva al Restelo forte di un curriculum di alto livello: oltre alla Coppa Italia conquistata in carriera, vanta una partecipazione al Mondiale 2018 con il Portogallo e una lunga esperienza ai massimi livelli del calcio europeo".