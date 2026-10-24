McTominay, altra doppietta e firma un primato nei top-5 campionati europei

Scott McTominay guida la classifica dei centrocampisti dei cinque maggiori campionati europei per gol di testa dal 2024/25

Scott McTominay continua a distinguersi per la sua straordinaria capacità di incidere anche nel gioco aereo. Il centrocampista del Napoli, protagonista con una doppietta nel 3-3 contro la Roma, è al centro di una particolare statistica riportata da Opta: dalla stagione 2024/25, ovvero dal suo approdo in Serie A, nessun centrocampista dei cinque maggiori campionati europei ha realizzato più gol di testa dello scozzese, considerando tutte le competizioni. Sono 11 le reti segnate con questo fondamentale, un primato che lo vede davanti a Casemiro e Tolisso, entrambi a quota 10.

McTominay, un primato europeo che conferma la sua pericolosità offensiva

Il dato testimonia quanto McTominay sia diventato un riferimento offensivo per il Napoli, non soltanto attraverso gli inserimenti senza palla, ma anche grazie alla capacità di occupare l'area di rigore con i tempi giusti. La sua struttura fisica, abbinata alla lettura delle traiettorie e alla scelta del momento in cui attaccare il pallone, lo rende estremamente pericoloso sui cross e nelle situazioni di palla inattiva. Un'arma preziosa per la squadra di Massimiliano Allegri, che può contare su un centrocampista capace di garantire un contributo realizzativo solitamente associato agli attaccanti.