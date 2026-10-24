McTominay fa esplodere il Maradona! Raddoppio dopo appena 3' minuti della ripresa

McTominay firma il raddoppio del Napoli contro la Roma dopo tre minuti della ripresa.

Inizio di secondo tempo da sogno per il Napoli di Massimiliano Allegri, che trova il gol del 2-0 contro la Roma al 48' grazie a Scott McTominay. Dopo la spettacolare rovesciata di Anguissa nel primo tempo, è il centrocampista scozzese a firmare il raddoppio azzurro, facendo esplodere di gioia il pubblico dello stadio Diego Armando Maradona. Una partenza fulminante nella ripresa che mette ulteriormente in difficoltà la formazione di Gian Piero Gasperini.

Napoli-Roma 2-0, McTominay segna di testa e ribadisce in rete dopo la respinta di Gollini

L'azione del raddoppio nasce da un cross dalla destra, sul quale McTominay si inserisce con i tempi giusti e colpisce di testa. Gollini prova a opporsi alla conclusione dello scozzese, riuscendo soltanto a respingere corto il pallone. Il centrocampista azzurro è però il più rapido ad avventarsi sulla sfera e ribadisce in rete da pochi passi, firmando il 2-0 al 48'. Il Napoli trova così il secondo gol della serata e indirizza ulteriormente la sfida contro i giallorossi.