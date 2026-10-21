McTominay, che show: ha già segnato gli stessi gol dello United, il dato

McTominay, doppietta e 29 gol in 86 gare con il Napoli: lo United ne aveva avuti gli stessi in 255 presenze

McTominay eguaglia lo United. Quota 29 gol al Napoli. Lo scozzese ha raggiunto così il bottino complessivo messo a segno in carriera con il Manchester United, ma con una differenza enorme: in azzurro ci è riuscito in appena 86 partite, mentre ai Red Devils gli erano servite 255 presenze. Un dato che racconta la trasformazione del centrocampista, diventato in Italia un uomo d’area e un riferimento offensivo, capace di segnare con una continuità mai vista prima.

Dalla Premier all’Italia, una crescita che non si ferma

Il confronto tra le due esperienze è impressionante e fotografa il peso specifico che McTominay ha assunto nel progetto del Napoli. Dopo il lungo stop per l’infortunio e l’operazione di ablazione, il ritorno in campo è stato accompagnato dai gol, che lo mettono al centro della ritrovata serenità di un ambiente che ne aveva un gran bisogno. Ora lo scozzese è chiamato a confermarsi, a partire dalla sfida con la Roma di sabato al Maradona, con l’obiettivo di continuare a fare la differenza in un calendario fittissimo e di consolidare un rendimento che lo rende uno degli uomini chiave della stagione azzurra. Un bottino che pesa, anche in prospettiva rinnovo.