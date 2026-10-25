Tuttonapoli Il Napoli è a -11 dal primo posto dopo 8 giornate: non accadeva dal 2000/01

Napoli a 11 punti dalla vetta dopo otto giornate: è la terza volta nell'era dei tre punti. Gli ultimi precedenti nel 1997/98 e 2000/01

Il pareggio per 3-3 contro la Roma e le vittorie di Lazio e Inter fanno scivolare il Napoli di Massimiliano Allegri a 11 punti di distanza dal primo posto in classifica dopo appena otto giornate di Serie A. Gli azzurri, fermi a quota 11, vedono allontanarsi la vetta, occupata da Lazio e Inter con il doppio dei punti. Un distacco particolarmente pesante, che certifica le difficoltà di questo avvio di campionato e rende ancora più complicata la rincorsa alle prime posizioni.

Napoli a 11 punti dalla vetta dopo otto giornate: soltanto due precedenti nell’era dei tre punti

Per ritrovare un Napoli distante almeno 11 punti dalla capolista dopo le prime otto giornate bisogna tornare addirittura alla stagione 2000/01. Nell’era dei tre punti a vittoria, infatti, è soltanto la terza volta che gli azzurri accumulano un ritardo simile a questo punto del campionato. Gli altri due precedenti risalgono alle stagioni 1997/98 e 2000/01, quando il distacco dalla vetta era ancora maggiore : 18 punti in entrambi i casi. Un dato che rende ancora più significativo il difficile avvio della squadra di Allegri, chiamata a recuperare terreno dopo aver già accumulato un ritardo a doppia cifra dalla prima posizione.