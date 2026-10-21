Napoli in lutto, è morto Tullio Conte: storico dirigente azzurro, aveva 91 anni

È scomparso a 91 anni Tullio Conte, storico dirigente del Napoli. Responsabile del settore giovanile, fu protagonista anche del Torneo di Viareggio vinto nel 1975.

Lutto nel mondo del Napoli. È morto all'età di 91 anni Tullio Conte, figura legata alla storia del club azzurro fin dall'inizio degli anni Sessanta. Da tifoso diventò dirigente e ricoprì anche il ruolo di responsabile del settore giovanile, accompagnando la Primavera allenata da Rosario Rivellino alla conquista del prestigioso Torneo di Viareggio nel 1975. Conte seguì da vicino per anni le vicende della società guidata da Corrado Ferlaino, diventando uno dei personaggi di riferimento dell'ambiente azzurro.

Tullio Conte e il retroscena dell'affare Savoldi

Conte ebbe un ruolo anche nella complicata conclusione dell'operazione che portò Giuseppe Savoldi dal Bologna al Napoli nell'estate del 1975. Insieme al giornalista de Il Mattino Romolo Acampora aveva ascoltato i dettagli della trattativa dalla stanza accanto a quella di Ferlaino in un albergo di Milano. Quando i dirigenti rossoblù provarono a far saltare la cessione, il presidente azzurro li avvertì: "Ho due testimoni del nostro accordo". Erano proprio Acampora e Conte. Negli anni successivi Tullio Conte aveva mantenuto uno stretto rapporto con tanti ex calciatori del Napoli e, in particolare, con Ottavio Bianchi, allenatore del primo storico Scudetto.