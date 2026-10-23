Napoli sempre più mosca bianca in Serie A: 11 proprietà sono straniere, otto nordamericane

Il Napoli di De Laurentiis è un'eccezione in una Serie A sempre più orientata verso capitali stranieri. Rizzetta si inserirebbe in una tendenza già consolidata.

Il calcio italiano parla sempre più straniero. Sono infatti undici le proprietà dell'attuale Serie A riconducibili a fondi o imprenditori stranieri, uno scenario nel quale il Napoli di Aurelio De Laurentiis rappresenta ormai una sorta di "mosca bianca". L'ingresso di Matt Rizzetta in un eventuale futuro del club azzurro non costituirebbe quindi un'eccezione, ma si inserirebbe in una tendenza che negli ultimi anni ha coinvolto numerose società del massimo campionato. Particolarmente forte è la presenza di investitori provenienti dal Nord America.

Serie A, otto proprietà su undici arrivano dal Nord America

Tra le esperienze più consolidate c'è quella della famiglia Commisso a Firenze, mentre anche Inter e Milan sono oggi controllate da fondi arrivati dagli Stati Uniti. Nel febbraio 2022 la famiglia Percassi ha ceduto il 55% delle quote dell'Atalanta a un fondo statunitense, mentre dalla scorsa estate il Monza è passato agli americani di BLV. Nel 2020 sono invece arrivati Krause a Parma e Friedkin alla Roma. Considerando anche l'italo-canadese Saputo a Bologna, sono complessivamente otto su undici le proprietà straniere della Serie A riconducibili al Nord America. A completare il quadro ci sono inoltre Hartono al Como e Dan Sucu al Genoa. Un percorso ormai ben tracciato che rende l'ipotesi di un futuro Napoli a proprietà straniera tutt'altro che isolata nel panorama italiano.