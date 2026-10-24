Napoli-Roma, Allegri bestia nera di Gasperini: un solo ko negli ultimi 17 precedenti!

Napoli-Roma, i precedenti tra Allegri e Gasperini sorridono al tecnico azzurro: una sola sconfitta negli ultimi 17 confronti.

In vista di Napoli-Roma, sfida dell'ottava giornata di Serie A in programma sabato allo stadio Diego Armando Maradona, la Lega Serie A ha analizzato i precedenti tra Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini. I due allenatori si ritroveranno di fronte per la 32ª volta in carriera, confermandosi reciprocamente gli avversari affrontati più spesso in panchina. Il bilancio sorride nettamente al tecnico del Napoli: nei 25 confronti disputati in Serie A, Allegri è rimasto imbattuto in 20 occasioni, concedendo appena cinque successi al collega. Tre delle sconfitte risalgono all'esperienza sulla panchina del Cagliari, tra il 2008 e il 2010, mentre nei successivi 21 incroci alla guida di Milan e Juventus il tecnico toscano ha perso soltanto due volte.

Allegri-Gasperini, i precedenti in Serie A: sette risultati utili consecutivi per il tecnico del Napoli

Il dato più significativo riguarda gli ultimi confronti diretti: Allegri ha perso una sola delle ultime 17 sfide contro Gasperini ed è imbattuto da sette partite consecutive. L'ultimo successo dell'attuale allenatore della Roma risale al novembre 2021, quando l'Atalanta espugnò l'Allianz Stadium grazie a una rete di Duvan Zapata. Da allora sono arrivate anche due vittorie importanti per Allegri: lo 0-2 della Juventus a Bergamo nel maggio 2023, con i gol di Iling-Junior e Vlahovic, e l'1-0 del Milan a San Siro nella scorsa stagione, deciso da Pavlovic. Non sono mancati, tuttavia, gli incontri combattuti e spettacolari: il risultato più frequente nei precedenti tra i due allenatori è il 2-2, verificatosi ben sei volte. Numeri che accompagnano il nuovo confronto del Maradona, dove Allegri proverà ad allungare la propria serie positiva contro Gasperini.