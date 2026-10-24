Napoli-Roma, clean sheet da record al Maradona: Allegri insegue un dato che manca dal 2021!

Napoli-Roma, sfida tra difese imbattute: Allegri cerca il terzo clean sheet casalingo, Gasperini punta al record del 2017.

Napoli-Roma, in programma oggi allo stadio Diego Armando Maradona per l'ottava giornata di Serie A, sarà anche una sfida tra due squadre che stanno dimostrando grande solidità difensiva. Gli azzurri di Massimiliano Allegri hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite casalinghe di campionato e proveranno a centrare il terzo clean sheet consecutivo davanti ai propri tifosi. Un risultato che il Napoli non raggiunge da cinque anni: l'ultima volta risale infatti al periodo tra settembre e ottobre 2021. La formazione partenopea avrà dunque l'opportunità di ritrovare una continuità difensiva che al Maradona manca da diverse stagioni.

Napoli-Roma, Gasperini cerca il quarto clean sheet consecutivo in trasferta: il precedente del 2017

Anche la Roma di Gian Piero Gasperini arriva al Maradona con numeri particolarmente significativi lontano dall'Olimpico. I giallorossi non hanno subito nemmeno un gol nelle prime tre trasferte di questa Serie A e puntano ad allungare ulteriormente la serie positiva. Nella storia del club capitolino, soltanto nella stagione 2017/2018 la squadra era riuscita a mantenere la porta inviolata nelle prime quattro gare esterne di campionato. La sfida contro il Napoli rappresenta quindi un appuntamento importante per entrambe le difese: da una parte Allegri cerca il terzo clean sheet casalingo consecutivo, dall'altra Gasperini punta a eguagliare un primato che alla Roma manca da nove stagioni.