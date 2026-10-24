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"Napoli-Roma vale tanto", Il Mattino titola: "Un Napoli stile Allegri"

"Napoli-Roma vale tanto", Il Mattino titola: "Un Napoli stile Allegri"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:50Notizie
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli si prepara ad affrontare oggi la Roma allo stadio Diego Armando Maradona. Massimiliano Allegri va "a caccia della vera svolta", come si legge in prima pagina su Il Mattino. Il titolo sportivo principale è dedicato proprio all'allenatore azzurro: "Un Napoli stile Allegri", riportando poi le sue parole in conferenza stampa: "Con la Roma vale tanto".