Napoli-Roma, tifosi giallorossi a rischio trasferta: l'Osservatorio blocca la prevendita

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Napoli-Roma, trasferta a rischio per i tifosi giallorossi: l'Osservatorio rinvia al CASMS e chiede di sospendere la vendita dei biglietti ospiti.

Napoli-Roma, in programma sabato 24 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona, finisce sotto la lente dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. In vista della sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A, l'ONMS ha deciso di rinviare la valutazione della partita al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS), chiamato a individuare eventuali misure restrittive per la trasferta dei sostenitori giallorossi. La decisione è arrivata dopo l'esame delle segnalazioni trasmesse dalle Questure di Napoli e Roma. Al momento, dunque, non è stato disposto un divieto definitivo di trasferta, ma la partecipazione dei tifosi romanisti resta subordinata alle successive valutazioni delle autorità competenti.

Napoli-Roma, stop alla vendita dei biglietti del settore ospiti: si attende il CASMS

L'Osservatorio ha inoltre invitato la Lega Serie A a interessare SSC Napoli e AS Roma affinché non venga avviata la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Maradona, in attesa delle determinazioni degli organi preposti alla sicurezza. La questione passerà ora al CASMS e alla Prefettura, che dovranno stabilire quali misure adottare in occasione dell'incontro. In particolare, resta da chiarire se i tifosi della Roma residenti nel Lazio potranno assistere alla partita nel settore riservato agli ospiti oppure se saranno introdotte limitazioni. Una decisione particolarmente attesa in vista di una delle sfide più importanti dell'ottava giornata di Serie A.