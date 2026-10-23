Verso Napoli-Roma, ultime di formazione: Allegri ha scelto il centrocampo, c'è Lobotka

Il Napoli prepara la sfida contro la Roma: Hojlund verso il ritorno dal primo minuto, mentre Allegri deve sciogliere il dubbio Rrahmani-Badiashile in difesa.

Il Napoli di Massimiliano Allegri cerca il riscatto in campionato dopo la sconfitta contro il Venezia e la successiva reazione in Champions League contro il Bodø/Glimt. Sabato alle 18 al Maradona arriverà la Roma e il tecnico azzurro valuta le scelte per dare continuità al successo europeo. In attacco dovrebbe tornare titolare Rasmus Hojlund, inizialmente in panchina a Venezia, con Politano e Lang ai suoi lati. A centrocampo si va verso il terzetto formato da De Bruyne, Lobotka e McTominay.

Napoli-Roma, dubbio Rrahmani-Badiashile. Vergara verso la convocazione

Davanti a Meret, la linea a quattro potrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rafa Marin, Badiashile e Olivera. Il principale ballottaggio riguarda però il centro della difesa: Rrahmani, causa stato influenzale, potrebbe infatti lasciare spazio proprio a Badiashile, con Allegri chiamato a sciogliere il dubbio nelle ultime ore. Intanto arrivano segnali positivi anche dall'infermeria. Antonio Vergara è tornato ad allenarsi con il gruppo e dovrebbe rientrare nell'elenco dei convocati per la sfida contro i giallorossi, offrendo così un'ulteriore soluzione ad Allegri.