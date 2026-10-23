Verso Napoli-Roma, ultime di formazione Sky: torna Milinkovic? La mediana è fatta
Massimiliano Allegri dovrebbe cambiare nuovamente assetto in vista della sfida contro la Roma. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Napoli dovrebbe tornare alla difesa a quattro dopo le scelte effettuate nelle ultime due giornate di campionato. Possibile novità anche tra i pali, dove Milinkovic-Savic è favorito su Meret. Rrahmani, convocato nonostante lo stato influenzale, dovrebbe partire dalla panchina: al centro della difesa spazio quindi alla coppia formata da Rafa Marin e Badiashile, con Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra.
De Bruyne regista, confermato il tridente Politano-Hojlund-Lang
A centrocampo Allegri potrebbe riproporre il terzetto visto nella vittoria di Champions League contro il Bodø/Glimt. De Bruyne agirebbe nuovamente in cabina di regia, affiancato dalle due mezzali Anguissa e McTominay, con Lobotka ancora verso la panchina. Verso la conferma in blocco anche il reparto offensivo: Politano dovrebbe partire sulla destra, Lang sulla corsia opposta e Hojlund al centro dell'attacco. Un Napoli che si avvia dunque verso il 4-3-3 per affrontare la Roma di Gasperini al Maradona.
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