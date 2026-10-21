Napoli show, Mediaset: "Allegri ha ritrovato le sue stelle, ma ha due problemi"

Napoli, ritrovate le stelle ma restano due nodi: difesa e tenuta atletica. De Bruyne e McTominay non bastano da soli

Il Napoli ha ritrovato le sue stelle, ma ora ha due problemi da risolvere: la fase difensiva e la tenuta atletica. Lo si legge su Sportmediaset. Le prestazioni straordinarie di De Bruyne e McTominay, protagonisti del 4-3 al Bodo/Glimt, hanno rischiato di non bastare a causa di gravi disattenzioni che hanno trasformato in una sofferenza una partita che sembrava in discesa. Il successo ha restituito punti e fiducia dopo i giorni complicati seguiti a Villarreal, ma i tre gol incassati dai norvegesi sono un campanello d’allarme che Allegri non può ignorare.

Difesa distratta e energie al limite: i nodi per il big match con la Roma

Il primo nodo è la fase difensiva: gli errori di attenzione, le chiusure in area e le uscite palla a terra, temi già segnalati nei giorni scorsi da Badiashile, tornano al centro del dibattito. Il secondo riguarda la tenuta atletica, in un calendario che prevede cinque partite in quindici giorni, con la Roma sabato al Maradona e poi Monza, Juventus, Porto e Lazio. Con un’infermeria ancora affollata e rotazioni limitate, Allegri dovrà trovare l’equilibrio tra qualità offensiva e solidità, per evitare che le stelle debbano ogni volta rimediare agli errori dei compagni. Un Napoli più brillante, ma ancora da registrare.