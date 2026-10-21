Nuova avventura a sorpresa per Ndombele? L'ex azzurro in prova in Russia

L'ex Napoli Tanguy Ndombele è in prova al Rubin Kazan. Il club russo valuterà nelle prossime settimane un possibile contratto.

Tanguy Ndombele potrebbe presto tornare in campo dopo diversi mesi da svincolato. L'ex centrocampista del Napoli, protagonista della stagione culminata con la conquista dello scudetto nel 2023, ha iniziato un periodo di prova con il Rubin Kazan, club della massima serie russa. Il francese, 29 anni, è senza squadra dallo scorso giugno, quando si è conclusa la sua esperienza al Nizza. Dopo aver vestito anche le maglie di Lione e Tottenham, Ndombele cerca una nuova opportunità per rilanciare una carriera che nelle ultime stagioni ha vissuto diverse difficoltà. L'ultima annata in Francia si è chiusa con appena 13 presenze complessive tra tutte le competizioni, un rendimento che lo ha portato a cercare una nuova sistemazione.

Ndombele al Rubin Kazan, il comunicato ufficiale: decisione sul contratto dopo il periodo di prova

Il Rubin Kazan ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Ndombele, che si allenerà con la squadra nelle prossime settimane prima di conoscere il proprio futuro. Il club russo ha spiegato: “Il giocatore è in prova e seguirà un periodo di lavoro con il gruppo, al termine del quale verrà presa una decisione sul suo futuro”. Nessun accordo è stato quindi ancora sottoscritto, con la società che valuterà le condizioni del centrocampista prima di un'eventuale proposta contrattuale. Ndombele, che conta sette presenze con la Nazionale francese tra il 2018 e il 2021, potrebbe inoltre diventare il primo calciatore francese con presenze in Nazionale a trasferirsi nel campionato russo dopo l'invasione dell'Ucraina del febbraio 2022. L'ultimo precedente citato è quello di Rémy Cabella, che militava nel Krasnodar prima di interrompere il contratto in seguito all'inizio del conflitto. Per l'ex Napoli si apre dunque una possibile nuova esperienza professionale, in attesa della decisione definitiva del Rubin Kazan.