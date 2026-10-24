Ci pensa ancora Scott! Il Napoli ritorna avanti: 3-2 al Maradona!

McTominay firma la doppietta contro la Roma e riporta il Napoli avanti al minuto 83.

Scott McTominay si prende ancora una volta il Napoli sulle spalle! All'83' il centrocampista scozzese firma la sua doppietta personale e riporta gli azzurri in vantaggio contro la Roma, realizzando il gol del 3-2. Dopo il pareggio giallorosso firmato da Balerdi, la squadra di Massimiliano Allegri trova una reazione immediata grazie a una conclusione perfetta dalla distanza. Il Maradona esplode di gioia per una rete pesantissima nel finale di una partita ricca di emozioni.

Napoli-Roma 3-2, McTominay decisivo all'83': tiro chirurgico da fuori area

L'azione nasce da un rinvio approssimativo di Balerdi, che permette al Napoli di recuperare il pallone nella metà campo avversaria. Mathias Olivera è rapido a intervenire e ad appoggiare la sfera a McTominay, che prende la mira da fuori area e lascia partire un tiro chirurgico, imparabile per Gollini. Il pallone termina in rete e gli azzurri tornano avanti sul 3-2. Subito dopo il gol, Gian Piero Gasperini effettua una sostituzione offensiva, inserendo **M