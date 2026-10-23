Retroscena Lucca: stava per subentrare in Napoli-Bodo/Glimt, poi Allegri ha cambiato idea

Francesco Modugno fa il punto sul Napoli alla vigilia della Roma: attenzione alle condizioni di Rrahmani e al possibile ballottaggio Anguissa-Lobotka.

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a "Giochiamo d'Anticipo", programma in onda su Televomero. Tra i temi affrontati anche le possibili scelte di Massimiliano Allegri contro la Roma: "Vediamo la rifinitura... Per esempio: Rrahmani non sta un granché bene, quindi la coppia Rafa Marin-Badiashile potrebbe essere una soluzione. Poi c'è anche Beukema... Anguissa/Lobotka, secondo me, è una riflessione aperta per caratteristiche. Vediamo che succede".

Modugno: "Lucca avrà chance se Allegri vedrà dei progressi"

Modugno è tornato anche sul mancato ingresso di Lorenzo Lucca contro il Bodø/Glimt: "Era lì, stava entrando. Poi il pallone non usciva, c'è stata qualche situazione che ha rallentato la scelta ed è rimasto lì: questa è la cronaca pulita. Avrà ancora chance? Le avrà se durante la settimana Allegri coglierà dei progressi che, per il momento, non si sono palesati". Infine un passaggio su Gasperini: "Per me parliamo di uno dei due/tre allenatori che hanno segnato la storia del calcio negli ultimi quarant'anni. La reinterpretazione sua della linea a tre, dell'uomo contro uomo, dell'intensità, di un calcio fatto di duelli, di certi principi di gioco... È uno che ha aggiunto qualcosa, che ha segnato un'epoca".