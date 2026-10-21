Ultim'ora Ritiro Dimaro, nuovo accordo raggiunto! Alvino annuncia: “ADL pronto a firmare il rinnovo”

Napoli, accordo raggiunto per il rinnovo del ritiro a Dimaro Folgarida. Alvino annuncia la firma imminente con la Val di Sole.

Il Napoli è pronto a proseguire la sua storica collaborazione con la Val di Sole. Secondo quanto annunciato dal giornalista Carlo Alvino attraverso il proprio profilo Instagram, sarebbe stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto che permetterà agli azzurri di continuare a svolgere il ritiro estivo a Dimaro Folgarida anche nei prossimi anni. Una partnership iniziata nel 2011 e destinata dunque a proseguire dopo il superamento delle divergenze emerse tra le parti. L'intesa sarebbe ormai definita e mancherebbe soltanto la firma ufficiale per sancire il prolungamento del rapporto.

Napoli-Dimaro, Alvino annuncia l'intesa: De Laurentiis e Trentino Marketing pronti alla firma

A svelare la notizia è stato lo stesso Alvino, che su Instagram ha scritto: “Trovato l’accordo! Il @officialsscnapoli continuerà il ‘matrimonio’ con la Val di Sole iniziato nel 2011. Appianate tutte le piccole divergenze. Maurizio Rossini, CEO di Trentino Marketing, ed Aurelio De Laurentiis sono pronti a firmare il contratto di rinnovo che prevede la permanenza del Napoli in ritiro a Dimaro Folgarida per i prossimi anni”. Secondo quanto riferito dal giornalista, dunque, il presidente Aurelio De Laurentiis e Maurizio Rossini, CEO di Trentino Marketing, sarebbero pronti a formalizzare il nuovo accordo, garantendo continuità a una collaborazione che accompagna da oltre quindici anni la preparazione estiva del club partenopeo.