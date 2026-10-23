Roma, un nuovo acquisto fin qui non ha convinto. Ma Gasp gli darà fiducia a Napoli
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Rodrigo Mora verso una maglia da titolare contro il Napoli. Il talento della Roma è chiamato a ritrovare continuità dopo le ultime prestazioni altalenanti.
L'emergenza della Roma potrebbe concedere ancora grande spazio a Rodrigo Mora nella sfida di domani contro il Napoli. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il giovane portoghese si è ritrovato rapidamente al centro del progetto: "Non c'è tempo per crescere, non esiste più nemmeno il lusso dell'adattamento quando bisogna scendere in campo ogni tre giorni e performare nella tormenta. Così Rodrigo Mora, il ragazzo dai colpi fenomenali che bisognava coccolare e svezzare con cura, già si ritrova centrale tra le pressioni". Dopo un avvio molto positivo, però, il suo rendimento con la Roma è diventato più discontinuo.
CorSport: "I riflettori del Maradona già puntano sul centro-sinistra"Mora è partito titolare sia contro il Genoa sia contro lo Slovan, "in entrambi i casi brillando a intermittenza", mentre in precedenza aveva offerto una prova molto positiva contro il Real. In vista del Napoli, il quotidiano scrive: "Al netto di sorprese, avrà una maglia anche a Napoli". Cristante è recuperato e potrebbe avanzare sulla trequarti, ma in quel caso Gasperini resterebbe senza alternative in mediana, considerando anche le tre gare consecutive disputate da De Roon e Pisilli. Su Mora, destinato a diventare l'acquisto più costoso della storia della Roma, le aspettative restano elevate: "I riflettori del Maradona già puntano sul centro-sinistra: se non ci sarà il campo largo bisognerà accontentarsi dei dribbling nello stretto, la specialità della casa".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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