Roma, un nuovo acquisto fin qui non ha convinto. Ma Gasp gli darà fiducia a Napoli

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Oggi alle 18:30 Notizie di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Rodrigo Mora verso una maglia da titolare contro il Napoli. Il talento della Roma è chiamato a ritrovare continuità dopo le ultime prestazioni altalenanti.