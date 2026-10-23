Ufficiale Roma, i convocati di Gasperini per il Napoli: out Dybala! C'è Cristante

Gasperini ha diramato i convocati per Napoli-Roma: recuperato Cristante, mentre restano fuori Svilar, Koné, Dybala e Pellegrini. Aggregati due Primavera.

La Roma si prepara alla trasferta contro il Napoli, in programma domani alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei calciatori a disposizione e deve fare i conti con quattro assenze importanti: non ci saranno infatti Svilar, Koné, Dybala e Pellegrini. La buona notizia riguarda invece Bryan Cristante, regolarmente convocato dopo essere rimasto in panchina contro lo Slovan. Aggregati alla prima squadra anche due giovani della Primavera, Di Nunzio e Camara.

Napoli-Roma, l'elenco completo dei convocati giallorossi

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini.

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora.

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara. La Roma arriverà dunque al Maradona in emergenza, ma con il recupero di Cristante che offre a Gasperini una soluzione in più per il centrocampo.