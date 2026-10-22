Roma, Gasperini può fare la storia contro il Napoli: c'è un record nel mirino
La Roma arriverà al Maradona con la possibilità di centrare un risultato di grande peso nella corsa al vertice. Come sottolinea il Corriere dello Sport, una vittoria contro il Napoli permetterebbe alla squadra di Gian Piero Gasperini di raggiungere quota 20 punti dopo otto giornate. Si tratterebbe del terzo miglior bottino nella storia giallorossa a questo punto del campionato, dietro soltanto ai 21 punti conquistati nel 2000-01 e ai 24 del 2013-14. Tre punti al Maradona permetterebbero inoltre alla Roma di continuare la propria corsa nelle zone altissime della classifica senza perdere terreno da Inter e Lazio.
Corriere dello Sport: la Roma cerca anche il gol numero 200 contro il Napoli
La trasferta di Napoli mette in palio anche un altro particolare traguardo. Il Corriere dello Sport ricorda infatti che la Roma è alla ricerca del gol numero 200 in Serie A contro gli azzurri. Gasperini dovrà provarci nonostante le poche alternative a disposizione, soprattutto nel reparto offensivo. L'obiettivo, però, non cambia: presentarsi al Maradona con l'intenzione di conquistare l'intera posta in palio, proprio come anticipato dal tecnico giallorosso nel messaggio rivolto a Massimiliano Allegri dopo gli impegni europei.
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