Roma, le ultime dall'allenamento: Cristante con una fasciatura ma in gruppo
La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida contro il Napoli, in programma sabato alle ore 18 al Maradona. Dopo gli impegni europei, Gian Piero Gasperini ha cominciato a lavorare in vista del big match di campionato. Nel corso della seduta spazio soprattutto al pallone, con i calciatori impegnati nel calcio-tennis e in un'altra esercitazione ludica che prevedeva l'utilizzo di una struttura sulla quale far rimbalzare la sfera.
Napoli-Roma, Cristante regolarmente in gruppo
Tra i giocatori che hanno lavorato insieme ai compagni c'era anche Bryan Cristante. Il centrocampista ha partecipato alla seduta con una fasciatura al ginocchio sinistro, ma si è allenato regolarmente in gruppo. Cristante prosegue dunque la preparazione in vista della trasferta del Maradona, particolarmente importante anche alla luce delle assenze con cui Gasperini dovrà fare i conti per la partita contro gli azzurri. A riportarlo è Vocegiallorossa.it.
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