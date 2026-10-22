Roma, le ultime dall'allenamento: Cristante con una fasciatura ma in gruppo

La Roma è tornata al lavoro a Trigoria in vista della trasferta contro il Napoli. Cristante si è allenato regolarmente con i compagni.

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida contro il Napoli, in programma sabato alle ore 18 al Maradona. Dopo gli impegni europei, Gian Piero Gasperini ha cominciato a lavorare in vista del big match di campionato. Nel corso della seduta spazio soprattutto al pallone, con i calciatori impegnati nel calcio-tennis e in un'altra esercitazione ludica che prevedeva l'utilizzo di una struttura sulla quale far rimbalzare la sfera.

Napoli-Roma, Cristante regolarmente in gruppo

Tra i giocatori che hanno lavorato insieme ai compagni c'era anche Bryan Cristante. Il centrocampista ha partecipato alla seduta con una fasciatura al ginocchio sinistro, ma si è allenato regolarmente in gruppo. Cristante prosegue dunque la preparazione in vista della trasferta del Maradona, particolarmente importante anche alla luce delle assenze con cui Gasperini dovrà fare i conti per la partita contro gli azzurri. A riportarlo è Vocegiallorossa.it.