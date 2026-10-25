Sfogo Allegri, cosa rischia? Procura Figc può aprire procedimento: gli scenari

Dopo le dure dichiarazioni contro la Roma e le decisioni arbitrali, la Procura federale valuta l’apertura di un procedimento nei confronti di Allegri.

Le parole pronunciate da Massimiliano Allegri dopo Napoli-Roma potrebbero avere conseguenze anche sul piano disciplinare. Espulso durante la partita per proteste, l’allenatore azzurro ha alimentato le polemiche con un duro sfogo prima della conferenza stampa, prendendo di mira i giallorossi e le decisioni arbitrali: “L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro… L'ho pagata con il Milan”. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al Maradona era presente anche il procuratore federale Giuseppe Chinè e la Procura Figc starebbe valutando l’apertura di un procedimento.

Allegri, cosa rischia dopo lo sfogo: gli scenari della Procura FIGC

Prima di procedere, la Procura federale potrebbe attendere le decisioni del Giudice Sportivo, chiamato a pronunciarsi sulla squalifica per l’espulsione e sull’eventuale multa. Si tratta, tuttavia, di due percorsi distinti: la competenza del Giudice Sportivo riguarda quanto accaduto sul terreno di gioco, mentre eventuali dichiarazioni pronunciate nel tunnel o negli spogliatoi possono essere oggetto di una valutazione separata. La Roma, e in particolare Gian Piero Gasperini, considera le parole di Allegri “inaccettabili e gravi”. Anche il club giallorosso attende di capire se nelle prossime ore arriverà una rettifica da parte dell’allenatore del Napoli. L’eventuale apertura di un procedimento federale potrebbe quindi aggiungere ulteriori conseguenze disciplinari a quelle legate all’espulsione.