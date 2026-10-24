Soulé rimetta la Roma in partita: 2-1 al Maradona

Soulé rimetta la Roma in partita: 2-1 al MaradonaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:28Notizie
di Antonio Noto

La Roma accorcia le distranze con Soulé al 70'. L'argentino ex Juve inizia e chiude l'azione, scambiando palla col Malen e trovando un gran tiro dal limite che non lascia scampo a Meret.