Ufficiale I tifosi hanno scelto: l'MVP azzurro del mese di settembre è De Bruyne

Kevin De Bruyne è stato eletto Player of the Month di settembre 2026 dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Club, i sostenitori azzurri hanno scelto il nostro centrocampista come miglior giocatore del mese.

Nelle sfide contro Inter, Bologna e Fiorentina in Serie A e contro l’Arsenal in UEFA Champions League, De Bruyne ha messo al servizio della squadra la visione di gioco e la qualità tecnica che lo rendono uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo.

Complimenti a Kevin, POTM di settembre powered by MSC!