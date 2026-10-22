Varela-show al Monza, il Napoli lo segue per gennaio: il suo modello è un ex azzurro

L'attaccante del Monza ha raccontato le sue sensazioni e svelato i calciatori che ammira, tra cui Romelu Lukaku e Ronaldo il Fenomeno.

Sei gol e un impatto immediato con il calcio italiano: Gustavo Varela si sta mettendo in evidenza con la maglia del Monza e ha attirato l'attenzione delle big di Serie A, Napoli compreso. Il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe già manifestato il proprio interesse per l'attaccante in vista del mercato di gennaio, quando potrebbe aprirsi una nuova opportunità per rinforzare il reparto offensivo. Intanto, il giocatore portoghese ha risposto alle domande dei tifosi attraverso un box pubblicato sui canali social del Monza, raccontando le proprie sensazioni dopo questo avvio di stagione: "Non mi aspettavo di partire così forte, ma lavoro sempre duramente per fare queste prestazioni e segnare tanti gol. Spero di continuare così".

Varela svela i suoi modelli: da Lukaku a Ronaldo il Fenomeno

Nel corso dell'iniziativa social, Varela ha parlato anche dei calciatori che ammira maggiormente. Alla domanda sul suo idolo da bambino, l'attaccante ha spiegato di non averne mai avuto uno in particolare, citando però due grandi riferimenti offensivi, tra cui un ex attaccante del Napoli: "Non avevo un vero e proprio idolo, ma ci sono tanti calciatori che mi piace guardare. Mi piace Lukaku perché è un attaccante completo che si muove bene negli spazi, sa proteggere palla. Anche Ronaldo Fenomeno è stato un giocatore fantastico".