Venezia-Napoli, probabili formazioni Sky: Allegri rivoluziona difesa e attacco

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Venezia-Napoli, Sky Sport ipotizza Lucca titolare al posto di Hojlund. Allegri prepara il 3-4-2-1 con McTominay avanzato.

Massimiliano Allegri prepara diverse novità di formazione in vista di Venezia-Napoli, sfida valida per la settima giornata di Serie A, in programma sabato 17 ottobre alle ore 15 allo stadio Penzo. Secondo la probabile formazione proposta da Sky Sport, il tecnico azzurro sarebbe orientato a confermare il 3-4-2-1, ma con alcuni cambiamenti significativi rispetto alle ultime uscite. La novità più importante riguarda il reparto offensivo, dove Lorenzo Lucca è favorito per una maglia da titolare al posto di Rasmus Hojlund. Alle spalle dell'ex Udinese dovrebbero agire Giovane e Scott McTominay, con il centrocampista scozzese avanzato sulla trequarti. Cambiamenti anche in difesa, dove Allegri potrebbe affidarsi al terzetto composto da Beukema, Marianucci e Rafa Marin, davanti al portiere Alex Meret.

Probabile formazione Napoli contro il Venezia

Sulle corsie esterne dovrebbero trovare spazio Giovanni Di Lorenzo a destra e Leonardo Spinazzola a sinistra, mentre la coppia centrale sarebbe composta da Stanislav Lobotka e Billy Gilmour. In avanti, la presenza di Giovane e McTominay alle spalle di Lucca consentirebbe ad Allegri di puntare su una struttura offensiva differente, con maggiore presenza fisica al centro dell'attacco. La scelta di lasciare inizialmente fuori Hojlund rappresenterebbe una delle principali novità dopo la sconfitta europea contro il Villarreal. Si tratta comunque di indicazioni della vigilia, in attesa delle decisioni definitive dell'allenatore.

NAPOLI, la probabile formazione (3-4-2-1): Meret; Beukema, Marianucci, Rafa Marin; Di Lorenzo, Lobotka, Gilmour, Spinazzola; Giovane, McTominay; Lucca.