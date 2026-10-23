Podcast Calciomercato Napoli, piace Varela! Le ultime sullo scambio Lucca-Davis

Niccolò Ceccarini analizza Napoli-Roma, gli obiettivi degli azzurri e le possibili operazioni di mercato tra Lucca, Davis e Varela

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, ha analizzato l'importanza della sfida tra Napoli e Roma, soffermandosi sugli obiettivi stagionali della squadra di Massimiliano Allegri e sulle possibili operazioni del mercato di gennaio. Nel corso dell'intervista, Ceccarini ha parlato dell'ipotesi di uno scambio tra Lorenzo Lucca e Keinan Davis dell'Udinese, rivelando anche un concreto interesse degli azzurri per Gustavo Varela del Monza. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che partita sarà Napoli-Roma per entrambe le squadre? È già una partita della verità?

"Devo dire che per la Roma no, perché comunque ha già dimostrato in campionato di essere una squadra molto forte. Se sul mercato di gennaio arriverà oltre a un vice Wesley, anche un esterno d'attacco molto forte, la Roma può essere veramente l'anti-Inter fino al termine della stagione. Per quanto riguarda il Napoli, deve crescere, perché è ovvio che non può bastare la vittoria col Bodo/Glimt per dire di aver risolto completamente tutti i problemi. Bisogna dare atto che la squadra ha fatto una buona prestazione, però ora serve rilanciare anche l'ambizione in campionato, dove il Napoli ha perso sicuramente terreno. La sconfitta di Venezia è stata pesante, perché era contro l'ultima in classifica, quindi c'è da riseminare un po' tutto il terreno per cercare di ripianare velocemente, perché il Napoli ha bisogno di ripartire. Credo che sia più importante per il Napoli che per la Roma. È chiaro che sono tre punti fondamentali per le due squadre, però se andiamo ad analizzare dal punto di vista del percorso, un risultato positivo e convincente farebbe molto meglio al Napoli. Sarebbe una buona iniezione di fiducia, perché la Roma comunque la sua identità ce l'ha, può vincere e perdere le partite, ma ha già una sua fisionomia. Il Napoli deve ancora trovarla".

Allegri ha detto che non è una finale, ma in caso di sconfitta il Napoli rischierebbe di scivolare a dodici punti dalla vetta. Quale deve essere l'obiettivo stagionale degli azzurri?

"Io penso che quest'anno l'obiettivo del Napoli sia quello di ritornare in Champions League. Credo che lo scudetto sia un discorso francamente molto difficile da realizzare, proprio per quello che dicevo prima, perché la Roma ha una bella continuità. È vero che Juventus e Milan non stanno facendo benissimo, però ci sarebbero non dico per lo scudetto, però per le zone subito dietro la prima. Anche il Como è lì dietro, quindi non sarà facile nemmeno entrare in Champions League. Questo credo che debba essere oggi l'obiettivo del Napoli, cioè rimanere in corsa per un posto in Champions League. Proprio per questo diventa fondamentale rilanciare subito la situazione, perché oggi magari con una grande partita contro la Roma puoi anche sentirti più padrone della situazione, ma non tanto sulla classifica, quanto sui propri mezzi. E poi vediamo che succede sul mercato, perché ho la sensazione che almeno un centrocampista arriverà a gennaio. Vediamo che succede con Lucca, se resta, parte, se ci saranno altre ipotesi. Sicuramente il mercato di gennaio una mano la darà".

Si è parlato di un possibile scambio tra Lorenzo Lucca e Keinan Davis dell'Udinese. A che punto è questa ipotesi di mercato?

"Io penso che tutto verrà deciso quando arriveremo alla prossima sosta, perché sarà quella che ci porterà poi alla ripresa, stavolta fortunatamente dopo due settimane e non dopo tre. Lì chiaramente verrà fatto il punto della situazione. Ho la sensazione che il punto sarà proprio questo, cioè capire se sia il caso o meno di fare qualcosa in attacco. E se viene fatto qualcosa in attacco è normale che si possa prendere in considerazione anche un attaccante come Davis. È un giocatore bravo, l'unica cosa è che ho visto che spesso si infortuna e questo non è certo un bene per lui, perché sicuramente è stato limitato da questo. Lucca a Udine ha fatto benissimo, quindi sarebbe un ritorno in un ambiente che conosce molto bene. Però bisogna essere in tre a fare le cose, non basta l'accordo Udinese-Napoli, eventualmente serve anche quello con il giocatore. Di sicuro il futuro di Lucca è da decidere per gennaio, quindi vedremo, perché poi non è detto che ci possano essere questi tipi di ipotesi. Magari viene fuori una squadra diversa. Io, per esempio, scriverò che il Napoli è interessato a Varela del Monza. Questa è una cosa estremamente concreta, che poi possa essere per giugno oppure no non lo sappiamo. Però è evidente che stanno valutando anche cosa potrebbe dare il mercato come prospettive, come opportunità".

Varela del Monza sembra un nome che cavalca l'onda del momento, un po' come Giovane nella scorsa stagione?

"È nella filosofia di quello che vuole fare il Napoli, nel senso di prendere giocatori relativamente giovani, con ingaggi non altissimi, che possano dare prospettiva. Qui stiamo parlando di andare a trovare un giocatore che possa dare una mano a Hojlund, se dovesse partire Lucca. Quindi si stava facendo tutto un ragionamento ipotetico. Sono tutte valutazioni che possono essere fatte in base anche al momento o alle situazioni dei giocatori che non stanno rendendo come magari ci si aspettava. Ecco perché è venuta fuori questa idea, ne è venuta fuori un'altra, poi magari ne troveranno un'altra ancora, perché non è che Manna stia fermo, anzi si muove a 360 gradi. Poi è chiaro che a gennaio il Napoli farà di più rispetto a quello che è stato in estate, ma è abbastanza prevedibile".