Podcast Caso De Bruyne, De Paola sta con Allegri: "Se ha certi atteggiamenti puoi solo litigarci!"

Paolo De Paola analizza la scelta di De Laurentiis di affidarsi ad Allegri e si sofferma sulla gestione di De Bruyne e sui suoi atteggiamenti.

Paolo De Paola, ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli soffermandosi sul progetto azzurro: "De Laurentiis ha scelto Allegri per un anno di transizione. Lui ha tutte le attenuanti e ora sta pensando ai campi di calcio e lo stadio. Magari questa transizione potrebbe riguardare anche la prossima stagione ma deve passare senza traumi. Ora si spiega anche con più chiarezza perché si è rivolto ad Allegri. Lui ha voluto puntare sulla sua capacità gestionale nei confronti dei giocatori".

De Paola: "De Bruyne non va messo in discussione, ma serve buon senso"

De Paola ha poi affrontato il tema Kevin De Bruyne e la gestione del belga da parte di Allegri: "Tornando a De Bruyne, è giusto dire che non va messo in discussione, ma se ha certi atteggiamenti non puoi far altro che litigarci. Lui ha senso di responsabilità oppure no? Ecco, sono problematiche grosse queste che spettano all'allenatore. Quella criticità già c'era stata con Conte ed era stata una spia importante, poi c'è stato l'infortunio del giocatore. La sintesi è che serve sempre buon senso anche da parte dei giocatori".