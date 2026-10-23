Podcast Malen show, Fava: "Roma gioca per lui, ma anche Hojlund è straordinario! Su Lucca..."

Malen e Hojlund sullo sfondo e poi l'attesa per Napoli-Roma. Tanti i temi della gara di domani al Maradona. Dino Fava, ex centravanti di Serie A, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

"Malen? Ci sono squadre che giocano per le tue caratteristiche. Malen andando alla Roma ha trovato una squadra perfetta per lui. Come attaccante è forte, nulla da dire. Io alla Triestina avevo una marea di cross e segnai 23 reti. Io amavo i cross perché ero bravo di testa. Ne segnai 14 di testa. Ma anche per questo Hojlund sta segnando poco. Per me è uno degli attaccanti più forti che abbiamo in Italia. Fa un lavoro enorme. Ma non è lucidissimo davanti al portiere. Ma è un giocatore straordinario e ha ancora tanti margini di miglioramento ed è più giovane di Malen.

Malen come Di Natale? Non direi, Totò che è stato straordinario, ad oggi imparagonabile, faceva cose uniche. Anche in allenamento faceva cose assurde con una facilità estrema. E' stato sempre un po' nell'ombra, non ha mai alzato le vetrine, è rimasto a Udine, non è andato in grandi squadre ed è stato un peccato. Malen è un ottimo giocatore ma è difficile paragonarlo a Di Natale.

Non si sa più difendere? Bisogna sapersi adeguare, oggi si difende poco, si bada più allo spettacolo e quindi sembra tutto più bello, ti diverti e nessuno si risparmia.

Allegri? I numeri parlano chiaro, non sono positivi. Ci sono state alcune partite in cui il Napoli ha giocato abbastanza bene ma mi aspettavo di più. La classifica riassume tutto. C'è stato qualche infortunio importante che ha rovinato anche questa situazione di squadra ma vedendo il livello del campionato ci aspettavamo sicuramente di più sia in difesa, dov'è uno specialista, che in attacco.

Roma favorita? Psicologicamente la Roma sta andando a tremila e sta andando molto meglio del Napoli. Ma sarà una partita da tripla, può succedere di tutto. Il Napoli è comunque una squadra forte.

Lucca? Non è un problema di testa. L'errore grandissimo è stato quello di far accelerare i tempi. Ha fatto il passo più lungo della gamba. A Udine stava facendo abbastanza bene e si è ritrovato in una piazza eccezionale dove se non riesci a far bene subito vieni preso di mira e ora la montagna diventi sempre più grande. Non era pronto per Napoli, tutto qua. Consiglio? Da Napoli deve andar via, deve andare in una squadra dove gli danno fiducia per tornare a far gol e per ritrovare serenità".