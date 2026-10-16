Podcast Infortunio Neres, Forgione: "Troppo fragile, il Napoli deve tirare le somme"

Angelo Forgione analizza la delicata trasferta di Venezia e si sofferma sui continui problemi fisici di David Neres: "Il Napoli deve tirare le somme".

Angelo Forgione, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, ha presentato la trasferta degli azzurri contro il Venezia: "La partita di Venezia è semplicemente un trappolone, tu devi uscire con i tre punti. Anche il pareggio è un passo falso che vale una sconfitta. In una situazione del genere, in cui ti ritrovi con una squadra ultima in classifica senza nemmeno aver racimolato un punto, lì devi assolutamente vincere per tanti motivi, non solo per il semplice bottino della vittoria. È veramente una partita di quelle che ti mettono in condizione di perdere qualcosa e mai guadagnare".

Forgione: "Neres? Il Napoli deve tirare le somme"

Il giornalista e scrittore si è poi soffermato sui nuovi problemi fisici di David Neres: "Il rischio di Neres era questo: non era un calciatore che desse affidabilità fisica. È stato più tempo fuori che dentro al campo. È evidente che questo ragazzo ha dei muscoli fragili, ha una struttura fisica che non gli consente di esplodere, perché il talento ce l'ha, ce l'ha fatto vedere quando è stato bene. Ha fatto davvero la differenza nella prima fase della gestione Conte e poi è totalmente scomparso". Forgione conclude: "Siamo qui a rincorrere la chimera Neres, ma ogni volta che si vede uno spiraglio di luce poi alla fine torna un'altra volta nel buio. Non è una situazione piacevole. Il Napoli deve tirare le somme e cominciare a ragionare su questo e su tante situazioni che fanno da corollario a una condizione atletica e fisica della squadra evidentemente non proprio ottimale".