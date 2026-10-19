Radio TN Minervini: "Allegri a Venezia è partito con un modulo nuovo, il 5-4-nulla..."

Arturo Minervini, vice direttore di TuttoNapoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Ho trovato davvero incomprensibili le scelte iniziali di Allegri nella gara col Venezia, non puoi scendere in campo con una formazione così accorta. Praticamente il Napoli giocava con un 5-4-1, che con il Lucca che stiamo vedendo in questo momento è un 5-4-nulla…

Bisogna anche dire che non tutte le colpe sono di Lucca, se Allegri gli voleva dare fiducia avrebbe anche ipotizzare una squadra che lo rifornisse maggiormente. Giovane alla fine si è messo a fare l’esterno e il McTominay di questo momento non è di certo brillante. Se giochi con Lucca, dagli almeno due esterni offensivi che possano mettergli qualche pallone".